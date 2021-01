Addio a Maestri | il ragno delle Dolomiti Mito delle montagne | inventò il free climbing

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lucia Galli Pioniere del "sesto grado", con Bonatti scrisse la storia dell'arrampicata Nel 1954 Ardito Desio lo aveva, incredibilmente, escluso, giovanissimo e fortissimo, dalla spedizione sul K2. E' forse meno duro pensare che Cesareabbia atteso proprio la prima conquista invernale di quell'Ottomila a lui negato, da parte di un gruppo di giovani sherpa, prima di chiudere, a 91 anni, gli occhi sul mondo, per restare per sempre nella leggenda come il. Il figlio ne ha dato l'annuncio sui social: «Cesare ha firmato il libro di vetta della scalata della sua vita», e il mondo si commuove di fronte a quel pioniere del sesto grado che seppe unire i crismi della progressione classica su roccia agli artifici «moderni» del...

