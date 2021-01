Adani duro con la Juventus | “La peggiore degli ultimi 10 anni E Cristiano Ronaldo…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ex giocatore ed opinionista tv Danielenon le manda certo a dire alladopo la sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter. L'ex difensore ha detto la sua nell'ormai consueto appuntamento con la Bobo Tv su Twitch in compagni di Vieri, Cassano e Ventola. "Con Sarri teoricamente per Ronaldo era più difficile. Quando parlava di 4-3-3 asimmetrico poteva essere più complicato per lui che non è un Insigne, ma viene dentro a modo suo. Invece ha fatto più gol con Sarri, perché ti sa dare quel valore aggiunto dove ti sembra di perderlo tatticamente".E ancora: "Pirlo, nella sua idea di calcio, va incontro aRonaldo: la Juve attacca 3-4-1-2 e difende 4-4-2. Non deve correre dietro al terzino anche perché non lo fa dai tempi del Real Madrid. La gara contro l'Inter racconta un'altra cosa: le critiche a Ronaldo sono ...