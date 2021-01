A Washington oggi è il giorno dell’Inauguration di Joe Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)oggi alle 18, ora italiana, in una Washington blindata, Joe Biden pronuncerà il giuramento che darà formalmente inizio al suo mandato presidenziale. Più di 25mila soldati della guardia nazionale sono schierati a difesa del Campidoglio e attorno al palco da cui parlerà Biden sono state posizionate barricate con filo spinato e recinzioni alte due metri. È stato chiuso al pubblico anche il viale monumentale National Mall, dove tradizionalmente assistevano alla cerimonia tra le 100mila e le 300mila persone. Neppure il presidente uscente Donald Trump parteciperà alla cerimonia e non accoglierà Biden e la first lady Jill Tracy Jacobs alla Casa Bianca, anche se sarà presente il vicepresidente uscente Mike Pence. La capitale degli Stati Uniti si prepara ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)alle 18, ora italiana, in unablindata, Joepronuncerà il giuramento che darà formalmente inizio al suo mandato presidenziale. Più di 25mila soldati della guardia nazionale sono schierati a difesa del Campidoglio e attorno al palco da cui parleràsono state posizionate barricate con filo spinato e recinzioni alte due metri. È stato chiuso al pubblico anche il viale monumentale National Mall, dove tradizionalmente assistevano alla cerimonia tra le 100mila e le 300mila persone. Neppure il presidente uscente Donald Trump parteciperà alla cerimonia e non accoglieràe la first lady Jill Tracy Jacobs alla Casa Bianca, anche se sarà presente il vicepresidente uscente Mike Pence. La capitale degli Stati Uniti si prepara ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Per #Conte Washington e Pechino pari sono...Ancora una pericolosa ambiguità geopolitica… - RaiRadio2 : Ci siamo! Oggi è l’Inauguration Day. Siamo pronti a partire per Washington. Chi ritwitta sale a bordo con noi.… - Tg1Rai : Oggi, in una #Washington blindata, Joe #Biden giura come nuovo Presidente degli Stati Uniti. Alla cerimonia di inse… - cornelliattilio : RT @fam_cristiana: Ieri sera a #Washington l’ omaggio di #JoeBiden e #KamalaHarris ai 400.000 morti di #COVID19 negli Stati Uniti Oggi l’ #… - il_letterino : RT @RaccontiEd: Oggi su @Bookrep trovate in offerta l’ebook di uno dei libri che più avete amato lo scorso anno: «LOT» di Bryan Washington… -