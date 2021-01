20 GENNAIO | OGGI SI INAUGURA IL VERO SPIRITO PATRIOTTICO IN TUTTO IL MONDO

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)non va via un Presidente,nasce il Presidente, nonostante il giuramento del cittadino Biden.So che non sono le parole che vi volete sentir dire, ma non mi interessa niente del cittadino Biden se non per i suoi crimini per cui un giorno dovrà render conto di fronte alla giustizia anche quella divina.Punterei ad evidenziare la figura delpresidente che dasicuramente non lascerà la lotta e godrà di maggiore libertà di azione.Ma la riflessione vera da fare, è su chi siamo veramente noi.Chiediamoci se siamo dei tifosi o dei sostenitori, nel primo caso sarebbe meglio andare allo Stadio o ad un concerto, nell’altro caso del sostenitore che dice e afferma di essere un patriota, deve ora comportarsi come tale.Questo processo di ricostruzione deve partire da noi e dobbiamo viverlo in ...