17 ordini esecutivi in 24 ore: così Joe Biden cancellerà l’era Trump (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È il giorno di Joe Biden. Oggi ci sarà l’insediamento ufficiale alla Casa Bianca alle 17, ora italiana, del nuovo presidente degli Stati Uniti. Ora che l’era di Trump è definitivamente tramontata, nonostante il colpo di coda dell’assalto a Capitol Hill l’America finalmente volta pagina. E il cambiamento sarà immediatamente tangibile. Infatti il presidente eletto degli Stati Uniti già dal suo primo giorno di “lavoro” alla Casa Bianca firmerà 17 ordini esecutivi per invertire la rotta politica di Donald ed “agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall’amministrazione Trump ma anche per iniziare a far andare avanti il Paese”. Come Biden sta per buttare all’aria la gestione politica di Trump Una nota dello staff di Biden ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È il giorno di Joe. Oggi ci sarà l’insediamento ufficiale alla Casa Bianca alle 17, ora italiana, del nuovo presidente degli Stati Uniti. Ora chediè definitivamente tramontata, nonostante il colpo di coda dell’assalto a Capitol Hill l’America finalmente volta pagina. E il cambiamento sarà immediatamente tangibile. Infatti il presidente eletto degli Stati Uniti già dal suo primo giorno di “lavoro” alla Casa Bianca firmerà 17per invertire la rotta politica di Donald ed “agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall’amministrazionema anche per iniziare a far andare avanti il Paese”. Comesta per buttare all’aria la gestione politica diUna nota dello staff di...

