13.571 nuovi casi e 524 morti. Primi licenziamenti per chi rifiuta il vaccino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sette infermieri licenziati per aver rifiutato la somministrazione del vaccino anti Covid. Dopo un ultimatum di tre giorni è arrivata la comunicazione del licenziamento via email. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 13.571 unità. Da ieri 524 morti. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sette infermieri licenziati per averto la somministrazione delanti Covid. Dopo un ultimatum di tre giorni è arrivata la comunicazione del licenziamento via email. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.571 unità. Da ieri 524. L'articolo proviene da Leggilo.org.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.571 nuovi casi con 279.762 tamponi e 525 morti #coronavirus - Italia_Notizie : Coronavirus, oggi 13.571 nuovi casi su 279mila test: tasso di positività in lieve crescita. 524 i decessi - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 13.571 nuovi casi e 524 decessi - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Il Bollettino della Protezione Civile al 20/01: +13.571 nuovi casi e 524 decessi in 24h… - Isabella26V : RT @TgrRai: #COVID19 13.571 nuovi casi in 24 ore su 279.762 tamponi processati. Indice di positività a 4,8%. 524 nuovi decessi (83.681 da… -