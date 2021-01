?Il retroscena: Rugani-Parma, tentativo serio ma gli sbocchi sono difficili (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Parma ha provato seriamente ieri sera ad avviare una trattativa per Daniele Rugani, diventato all’improvviso la prima scelta di Carli dopo il naufragio dell’affare Benatia. Ma la situazione difficilmente avrà nuovi sviluppi, per volontà del difensore centrale di proprietà della Juve che vorrebbe completare la stagione con il Rennes dopo un infortunio serio che ha minato la prima parte della stagione. E alla fine, salvo sorprese, andrà così: il discorso vale per Dalbert che era stato mandato sorprendentemente al Valladolid senza che ci fossero i presupposti. Ora il Parma proseguirà le ricerche altrove: Federico Fazio, in uscita dalla Roma, è una pista che confermiamo. E i difensori centrali potrebbero essere due. Foto: sito Rennes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilha provato seriamente ieri sera ad avviare una trattativa per Daniele, diventato all’improvviso la prima scelta di Carli dopo il naufragio dell’affare Benatia. Ma la situazione difficilmente avrà nuovi sviluppi, per volontà del difensore centrale di proprietà della Juve che vorrebbe completare la stagione con il Rennes dopo un infortunioche ha minato la prima parte della stagione. E alla fine, salvo sorprese, andrà così: il discorso vale per Dalbert che era stato mandato sorprendentemente al Valladolid senza che ci fossero i presupposti. Ora ilproseguirà le ricerche altrove: Federico Fazio, in uscita dalla Roma, è una pista che confermiamo. E i difensori centrali potrebbero essere due. Foto: sito Rennes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Conte quasi senza numeri vuol… - IlContiAndrea : Io e @GiusCandela facciamo il punto della situazione su #Sanremo2021. Confermate le date e il pubblico ma la nave?… - acmilan : Adriano Galliani ??? The story of a great Rossonero torchbearer: emotions, triumphs and behind-the-scenes ??? Il… - Pecjosef : 'Si sentiva tradita e non l'ha mai nascosto'... Mica ha capito che non gli tira più ?????? Maria Rosaria Rossi, il sos… - G_B0TTAZZI : RT @ilriformista: Il retroscena sull'addio dopo 16 anni della storica firma: la ‘vendetta’ dopo l’uscita pesantissima di Saviano @Pierluigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Il retroscena Il retroscena in casa Pd: lo schiaffo sulle primarie dei vertici nazionali alla segreteria di Torino La Stampa Selvaggia Lucarelli, nuovo attacco di Gianluigi Nuzzi: “Proposte indegne”

Gianluigi Nuzzi attacca Selvaggia Lucarelli per l'intervista a Ciontoli e l'invito alla famiglia Vannini Tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi è noto ...

Forza Italia, il timore dopo le tre defezioni pro-governo. Causin: “Nel partito 8/10 senatori a disagio”. Polverini: “Sentimento diffuso”

Alla fine applaudivano. Per ogni No pronunciato da un senatore di Forza Italia, dai banchi dei berlusconiani arrivava un’ovazione. Un modo per esultare al pericolo scampato. La fiducia chiesta dal gov ...

Gianluigi Nuzzi attacca Selvaggia Lucarelli per l'intervista a Ciontoli e l'invito alla famiglia Vannini Tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi è noto ...Alla fine applaudivano. Per ogni No pronunciato da un senatore di Forza Italia, dai banchi dei berlusconiani arrivava un’ovazione. Un modo per esultare al pericolo scampato. La fiducia chiesta dal gov ...