"Zona rossa in Lombardia ingiusta". Fontana fa ricorso al Tar contro il governo (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gen – La Lombardia presenta ricorso al Tar contro la Zona rossa imposta dal governo con l'ordinanza in vigore dal 16 gennaio. "Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo presentato ricorso al Tar contro la decisione del governo. E chiesto al ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese". A dare l'annuncio è il governatore della Lombardia Attilio Fontana in Consiglio regionale.

