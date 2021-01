Zona rossa in Lombardia, Fontana: “Presentato ricorso al Tar” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio Regionale, ha confermato la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo contro l’assegnazione della Zona rossa. “Come anticipato nei giorni scorsi – le parole di Fontana – abbiamo Presentato ricorso al Tar contro la decisione del governo, e chiesto al Ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese”. Il governatore ha definito la Zona rossa “fortemente e ingiustamente penalizzante per la regione. Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte con responsabilità e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente della RegioneAttilio, intervenendo in Consiglio Regionale, ha confermato la presentazione delal Tribunale amministrativo contro l’assegnazione della. “Come anticipato nei giorni scorsi – le parole di– abbiamoal Tar contro la decisione del governo, e chiesto al Ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese”. Il governatore ha definito la“fortemente e ingiustamente penalizzante per la regione. Credo sia oggettivamente evidente che lae i lombardi hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte con responsabilità e ...

borghi_claudio : Ecco l'unico dato oggettivo: decessi comparati con gli altri anni. Dati città di Milano aggiornati a ieri. Zona ros… - pfmajorino : Letizia Moratti dice che in #Lombardia è crollato #RT . È chiaro che qua i casi sono due. O Moratti ha ragione e go… - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - medicojunghiano : RT @concettaconsoli: La Sicilia è in zona rossa #Etna - madliber : RT @concettaconsoli: La Sicilia è in zona rossa #Etna -