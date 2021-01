Zingaretti serra i ranghi | ma tradisce preoccupazione per il voto al Senato

Leggi su agi

(Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - La strada è ancora molto stretta, il rischio di "rotolare verso una crisi di governo al buio" tutt'altro che scongiurata. Nicolasi presenta all'assemblea deiri dem ribadendo laper una crisi politica ancora aperta e distante "mille miglia dai reali bisogni delle persone". Eppure il segretario del Pd si dice "sinceramente fiducioso" nel fatto che, da mercoledì, si possa ricominciare a pianificare il futuro e rivendica al Pd lo sforzo che sta compiendo per "costruire e sostenere un percorso corretto da un punto di vista istituzionale e forte politicamente". I 'responsabili' attesi dalla maggioranza sono diventati via via 'costruttori' e 'volenterosi', con l'ultima definizione utilizzata da Giuseppe Conte. Dopo ildi fiducia alla Camera ottenuto con un risultato oltre le ...