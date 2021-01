Zaki resta ancora in carcere. L’Egitto prolunga la custodia cautelare di altri 15 giorni. Amnesty: “Detenzione illegale, arbitraria e infondata” (Di martedì 19 gennaio 2021) altri 15 giorni di custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto nel suo Paese dal 7 febbraio 2020. Lo rende noto la pagina Facebook degli attivisti “Patrick libero”. “Gli avvocati di Patrick – scrivono gli attivisti – hanno appreso dalla Procura Suprema di Sicurezza dello Stato che la Detenzione di Patrick è stata rinnovata per 15 giorni, in attesa delle indagini”. L’udienza, fanno sapere ancora gli attivisti, si è tenuta domenica scorsa “in una sala del tribunale penale, ma non abbiamo saputo la decisione fino ad oggi”. “Siamo molto angosciati e preoccupati – scrivono ancora – per lo stato psicologico di Patrick quando verrà a conoscenza dell’ennesimo rinnovo della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021)15diinper Patrick, lo studente dell’Università di Bologna detenuto nel suo Paese dal 7 febbraio 2020. Lo rende noto la pagina Facebook degli attivisti “Patrick libero”. “Gli avvocati di Patrick – scrivono gli attivisti – hanno appreso dalla Procura Suprema di Sicurezza dello Stato che ladi Patrick è stata rinnovata per 15, in attesa delle indagini”. L’udienza, fanno saperegli attivisti, si è tenuta domenica scorsa “in una sala del tribunale penale, ma non abbiamo saputo la decisione fino ad oggi”. “Siamo molto angosciati e preoccupati – scrivono– per lo stato psicologico di Patrick quando verrà a conoscenza dell’ennesimo rinnovo della ...

