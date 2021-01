«Young Rock» | il trailer della serie dedicata a Dwayne Johnson

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) La nascita del mito e il seme del successo. Dopo essere salito in più di un’occasione sul podio degli attori più pagati di Hollywood, Dwayne Johnson decide di mettersi a nudo e di raccontare la sua vita attraverso un progetto ambizioso che ha subito solleticato l’attenzione dei fan: si chiama Young Rock, debutterà sul canale statunitense NBC il 16 febbraio e racconterà l’infanzia e l’adolescenza di Johnson prima di diventare il campione di wrestling con il nome di The Rock e prima di sfondare nel mondo del cinema. A condividere il primo trailer della serie è stato lo stesso Dwayne, che ha colto l’occasione anche per ricordare suo padre, figura chiave di Young Rock. https://www.youtube.com/watch?v=f8vR5DS_5JE