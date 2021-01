Xbox Game Pass: nuovi giochi in arrivo a Gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Scopriamo i giochi in arrivo per la seconda metà di Gennaio su Xbox Game Pass di Microsoft, Control e The Medium sono i giochi di punta Il noto servizio di Microsoft continua a essere il fiore all’occhiello di una famiglia di piattaforme numerosa. Molti titoli offerti possono infatti essere giocati in svariati formati: PC, console Xbox e Android con il Cloud. Un modo diverso di intendere il concetto delle esclusive. Al momento ci stiamo avviando verso la fine del mese, ma di giochi ne devono ancora uscire su questo servizio. Scopriamo quindi cosa possiamo aspettarci da questa seconda metà di Gennaio per l’Xbox Game Pass. Ecco i nuovi ... Leggi su tuttotek (Di martedì 19 gennaio 2021) Scopriamo iinper la seconda metà disudi Microsoft, Control e The Medium sono idi punta Il noto servizio di Microsoft continua a essere il fiore all’occhiello di una famiglia di piattaforme numerosa. Molti titoli offerti possono infatti essere giocati in svariati formati: PC, consolee Android con il Cloud. Un modo diverso di intendere il concetto delle esclusive. Al momento ci stiamo avviando verso la fine del mese, ma dine devono ancora uscire su questo servizio. Scopriamo quindi cosa possiamo aspettarci da questa seconda metà diper l’. Ecco i...

MicrosoftRTweet : RT @tuttoteKit: Xbox Game Pass: nuovi giochi in arrivo a Gennaio #Android #Microsoft #PC #XboxGamePass #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek… - tuttoteKit : Xbox Game Pass: nuovi giochi in arrivo a Gennaio #Android #Microsoft #PC #XboxGamePass #XboxSeriesS #XboxSeriesX… - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass: arriva la seconda infornata di giochi, tra cui The Medium - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass, il catalogo dei giochi disponibili - infoitscienza : Alcuni giochi in uscita dal catalogo Xbox Game Pass, tra cui Final Fantasy XV -