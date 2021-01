WhatsApp, la Polizia Postale lancia l’allarme: furti degli account in crescita. Ecco come proteggersi (Di martedì 19 gennaio 2021) In un suo recente bollettino la Polizia Postale ha lanciato un allarme importante: i furti di account su WhatsApp sono in forte e costante aumento. Ultimamente in particolare sta circolando un SMS che sfrutta i contatti della rubrica per sembrare più credibile e chiede l’invio di un codice “inviato per errore”, ma che invece “serve a impadronirsi dell’account WhatsApp e sfruttarlo per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima, nonché di avere accesso ai contatti salvati nella rubrica”, come spiega nel bollettino la stessa Polizia Postale. Fortunatamente però, c’è sia modo di difendersi che di recuperare i dati dell’account WhatsApp ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) In un suo recente bollettino lahato un allarme importante: idisusono in forte e costante aumento. Ultimamente in particolare sta circolando un SMS che sfrutta i contatti della rubrica per sembrare più credibile e chiede l’invio di un codice “inviato per errore”, ma che invece “serve a impadronirsi dell’e sfruttarlo per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima, nonché di avere accesso ai contatti salvati nella rubrica”,spiega nel bollettino la stessa. Fortunatamente però, c’è sia modo di difendersi che di recuperare i dati dell’...

RaiNews : Vi scrive un amico o un parente chiedendovi un codice? Molto probabilmente stanno provando a 'rubarvi' l'account. E… - Loredan14024493 : RT @chilhavistorai3: Attenzione a SMS come questo anche se provenienti da contatti presenti in rubrica: “Ciao, ti ho inviato un codice per… - giolovegary : RT @chilhavistorai3: Attenzione a SMS come questo anche se provenienti da contatti presenti in rubrica: “Ciao, ti ho inviato un codice per… - paolorm2012 : RT @TG24info: Regione - #Frode su #Whatsapp per il furto dell'account - - TG24info : Regione - #Frode su #Whatsapp per il furto dell'account - -