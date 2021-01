Vuelta al Tachira 2021, Roniel Campos vince la terza tappa e rafforza la maglia di leader. Sevilla 3° a 44 anni (Di martedì 19 gennaio 2021) La Vuelta al Tachira, una delle prime corse di questa nuova stagione ciclistica, è proseguita con la terza tappa: 127 km da Zea a La Grita, classico arrivo in salita di questa kermesse sudamericana (corsa di livello 2.2). A vincere è stato il venezuelano Roniel Campos (Team Atletico Venezuela), il quale è stato bravo ad attaccare sull’ascesa conclusiva e a tagliare il traguardo a braccia alzate con 6” di vantaggio sul connazionale Josè Alarcon (Deportivo Tachir) e 18” sull’eterno spagnolo Oscar Sevilla (Team Medellin), ancora sul podio a 44 anni suonati. Il 27enne Roniel Campos ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta ieri nell’arrivo a due proprio con Oscar ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Laal, una delle prime corse di questa nuova stagione ciclistica, è proseguita con la: 127 km da Zea a La Grita, classico arrivo in salita di questa kermesse sudamericana (corsa di livello 2.2). Are è stato il venezuelano(Team Atletico Venezuela), il quale è stato bravo ad attaccare sull’ascesa conclusiva e a tagliare il traguardo a braccia alzate con 6” di vantaggio sul connazionale Josè Alarcon (Deportivo Tachir) e 18” sull’eterno spagnolo Oscar(Team Medellin), ancora sul podio a 44suonati. Il 27enneha conquistato la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta ieri nell’arrivo a due proprio con Oscar ...

mcipollinibike : RT @Bardiani_CSF: ???? Oggi al via la Vuelta al Tachira. Dopo alcuni giorni di ambientamento e allenamenti svolti in Sud America, Kevin River… - entornoint : Vuelta al Táchira: l’italiano Matteo Malucelli si aggiudica la prima tappa - bicitv : Vuelta al Tachira: il venezuelano Roniel Campo vince la seconda tappa e diventa leader - entornoint : Vuelta al Táchira: l’italiano Matteo Malucelli si aggiudica la prima tappa - BIOTEX_it : Buona le prima! Congratulazioni a Matteo Malucelli che vince la 1° tappa della Vuelta Tachira. Non ci poteva essere… -