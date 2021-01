Vodafone down in tutto il paese | cosa sta succedendo

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mattina di disagi per gli utenti, che al momento non riescono a navigare utilizzando la rete mobile dei loro smartphone. Le problematiche, segnalate anche dal portaleDetector, sono iniziate intorno alle 6:30 del mattino di martedì 19 gennaio e proseguonora. Stando alla mappa dei disagi presente sul sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti, l'intoppo tecnico sembra riguardare tutta Italia, con una maggior incidenza nelle grandi città e al nord. (Continua dopo la foto...) Tra le problematiche segnalate troviamo l'assenza totale di segnale o, anche in presenza di qualche tacca e di logo 4G, l'impossibilità di navigare ed effettuare chiamate. A segnalarlo sono anche gli utenti su Twitter, che stanno lamentando difficoltà nella navigazione da più zone d'Italia. Nella notte anche problemi nella zona di ...

Segnalazioni fin dal mattino presto da gran parte del territorio provinciale. Alcuni utenti hanno rilevato il "down" già nelle prime ore della notte. Preoccupazione per chi lavora in smart working e p ...