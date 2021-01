Vivere a impatto -1 | Vanity Fair dedica il nuovo numero al tema della Sostenibilità

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’anno più caldo mai registrato a livello mondiale, segno dell’emergenza del riscaldamento globale, Vanity Fair dedica un numero alla rivoluzione verde, raccogliendo riflessioni, contributi e suggerimenti sulle strategie personali e collettive per tutelare il pianeta e favorire lo sviluppo di una società a «Impatto -1». Dalle «radici smart» dell’agricoltura più innovativa in Italia agli allevamenti non intensivi in Usa, dalle pastore del Trentino che raccolgono l’eredità di Agitu Gudeta alle carte in legno di ciliegio della finanza sostenibile. Al giornale, in edicola da mercoledì 20 gennaio, hanno dato il proprio contributo celebrity, aziende ed enti impegnati nella salvaguardia dell’ambiente.