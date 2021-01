Vivarelli | bella giornata per San Basilio e legalità

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Unaper Sane la legalita’, grazie ad un accordo con Fiamme Gialle nasce una palestra sociale in un immobile di proprieta’ capitolina in via Tranfo, nel cuore del quartiere di San, periferia est di Roma, diverra’ presto una palestra a disposizione dei ragazzi del quartiere.” “Questo grazie ad un accordo tra Roma Capitale e Ministero dell’Interno per la promozione della legalita’ e delle attivita’ culturali connesse allo sport approvato in Giunta nei giorni scorsi e sottoscritto proprio oggi.” “Un progetto di riscatto e partecipazione portato avanti insieme alla sindaca Virginia Raggi e alle Fiamme Oro con il prezioso supporto di Don Antonio Coluccia, il sacerdote che quotidianamente scende in strada per salvare i ragazzi dalla droga, che sosterra’ questo importante accordo con la ...