Virus in Campania, quasi 1400 guariti oggi: il bollettino

Campania. bollettino positivo oggi in Campania. Sono 651 i positivi oggi in nella nostra regione. Solo 30 soggetti risultano avere i sintomi. Si registrano però ancora 30 decessi mentre i guariti sfiorano i 1400. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 651 (di cui 85 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 536

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania Ritorno a scuola in Campania, ricorso al Tar per riaprire tutto il primo ciclo Orizzonte Scuola Covid, il bollettino di oggi 19 gennaio in Italia: 10.497 nuovi casi e 603 morti

Sono 10.497 i nuovi casi di coronavirus e 603 i morti in 24 ore in Italia. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. In totale dall'inizio dell'emerge ...

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 19 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

