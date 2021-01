Viola la quarantena al ritorno dalla settimana bianca e causa l'isolamento di 5mila persone" (Di martedì 19 gennaio 2021) Come in buona parte d'Europa anche in Belgio è stato sconsigliato di andare in località sciistiche questo inverno, per evitare il rischio di contagio. Ma non tutti hanno rispettato questa indicazione ... Leggi su europa.today (Di martedì 19 gennaio 2021) Come in buona parte d'Europa anche in Belgio è stato sconsigliato di andare in località sciistiche questo inverno, per evitare il rischio di contagio. Ma non tutti hanno rispettato questa indicazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Viola quarantena Viola la quarantena al ritorno dalla settimana bianca e causa l'isolamento di 5mila persone EuropaToday Positivi al coronavirus violano la quarantena: quattro denunciati a Morgex e La Thuile

I quattro sono stati individuati dai militari durante i controlli sul contenimento del contagio e sul mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Coronavirus Covid-19: Viminale, ieri controllate 100.641 persone. 995 sanzionate, 10 denunciate per violazione della quarantena

Secondo i dati forniti dal Viminale, nella giornata di ieri, 18 gennaio, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da cor ...

