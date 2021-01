Vigevano | alla cassa paga 3 euro | ma nella borsa nasconde merce per 160

(Di martedì 19 gennaio 2021), 19 gennaio 2021 - Con una forbice ha tolto i dispositivi anti - taccheggio di un pigiama, di alcuni indumenti intimi, di creme e cosmetici per un valore complessivo di 162e li ha ...

Mary17314915 : @AlfonsoBonafede @minGiustizia @24NormeTributi @CD_giustizia @IndignatoTg5 @gbongiorno66 nel 2013 giudice Cord… - AliceBarate : Un tempo eri un alleato straordinario alla cara #vigevano mio bel #navigliosforzesco #igersitalia #ig_italy… - americacube : Non c'è modo di segnalare un armadio fibra TIM con la porta divelta, che sino a pochi minuti fa era in mezzo alla s… - Mary17314915 : @LaStampa Io sono di Vigevano. Grazie alla sentenza del giudice Cordova e la risposta del reclamo,togliendomi l ass… - fattukk : RT @Luca_15_5: JACOPO E' DOLCISSIMO, GIOVANE (2 ANNI), TAGLIA15 KG SANO E COMPATIBILE COL MONDO INTERO (ANCHE GATTI) SA ANDARE AL GUINZAGL… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano alla

Informatore Vigevanese

Vigevano, 19 gennaio 2021 - Con una forbice ha tolto i dispositivi anti-taccheggio di un pigiama, di alcuni indumenti intimi, di creme e cosmetici per un valore complessivo di 162 euro e li ha nascost ...Nella serata di ieri (lunedì) i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vigevano, hanno arrestato per furto aggravato una cittadina marocchina 41enne residente in città. La donna, pre ...