VIDEO Luna Rossa, il primo weekend di Prada Cup: gli highlights. Le battaglie con Ineos Uk e le vittorie contro American Magic (Di martedì 19 gennaio 2021) Luna Rossa ha chiuso il suo primo weekend di gara alla Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana ha raccolto 2 vittorie contro American Magic e 2 sconfitte contro Ineos Uk, restando comunque in corsa per il primo posto nel round robin che permette di accedere direttamente alla finale della Prada Cup. James Spithill e compagni hanno incassato due ko di misura contro i britannici: nella prima regata hanno sbagliato la partenza e poi non sono più riusciti a rimontare, chiudendo a 28” di ritardo; nella seconda gara, invece, il team tricolore era partito meglio, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021)ha chiuso il suodi gara allaCup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana ha raccolto 2e 2 sconfitteUk, restando comunque in corsa per ilposto nel round robin che permette di accedere direttamente alla finale dellaCup. James Spithill e compagni hanno incassato due ko di misurai britannici: nella prima regata hanno sbagliato la partenza e poi non sono più riusciti a rimontare, chiudendo a 28” di ritardo; nella seconda gara, invece, il team tricolore era partito meglio, ma ...

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Niccolò Piccinni, figura centrale dell'opera italiana della seconda metà del 700. Ha contribuito in… - Carmen45819942 : RT @Babi0990: C'è un intero firmamento in lei ogni ? era un sogno rimasto in sospeso E la luna, dolce complice dei suoi sogni accarezzando… - Giovannapolido3 : RT @Babi0990: C'è un intero firmamento in lei ogni ? era un sogno rimasto in sospeso E la luna, dolce complice dei suoi sogni accarezzando… - riverzharkov : quando è notte e il lupo grida all'ombra della luna, la danza delle streghe non porta mai fortuna. fuochi e spiriti… - ALFO02606536 : RT @strange_days_82: Dopo lo sbarco sulla luna non mi risulta che ci siano stati altri momenti più importanti di questo #camera #Borghi #Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna AMERICA'S CUP, spettacolare INCIDENTE alla Barca AMERICAN MAGIC in gara con LUNA ROSSA. Il VIDEO iLMeteo.it VIDEO Luna Rossa, il primo weekend di Prada Cup: gli highlights. Le battaglie con Ineos Uk e le vittorie contro American Magic

Luna Rossa ha chiuso il suo primo weekend di gara alla Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America's Cup. L'imbarcazione italiana ha raccolto ...

Narcos: Messico – la seconda stagione arriva in home video a febbraio

Narcos: Messico - la seconda stagione arriva in home video a febbraio. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Luna Rossa ha chiuso il suo primo weekend di gara alla Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America's Cup. L'imbarcazione italiana ha raccolto ...Narcos: Messico - la seconda stagione arriva in home video a febbraio. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!