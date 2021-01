VIDEO | Governo, e duello fu. Renzi: “Mercato indecoroso”, Conte: “Sleali” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – E alla fine il ‘duello’ tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte c’e’ stato, con tanto di accuse e colpi al limite. Come quello che il leader di Italia viva ha riservato al premier quando, dopo avergli rimproverato “l’arrocco istituzionale” e il rifiuto di dimettersi per costruire un governo piu’ forte, lo ha accusato di condurre “un mercato indecoroso”. Chiara allusione alla ricerca dei responsabili, o costruttori, o volenterosi, che dir si voglia, i parlamentari chiamati a sostituire in maggioranza proprio i deputati e senatori di Italia viva. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – E alla fine il ‘duello’ tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte c’e’ stato, con tanto di accuse e colpi al limite. Come quello che il leader di Italia viva ha riservato al premier quando, dopo avergli rimproverato “l’arrocco istituzionale” e il rifiuto di dimettersi per costruire un governo piu’ forte, lo ha accusato di condurre “un mercato indecoroso”. Chiara allusione alla ricerca dei responsabili, o costruttori, o volenterosi, che dir si voglia, i parlamentari chiamati a sostituire in maggioranza proprio i deputati e senatori di Italia viva.

Roma, 19 gen. (askanews) - Giuseppe Conte non l'ha mai nominato, né alla Camera, né al Senato, ma il duello con Matteo Renzi è stato acceso, ...

Ore cruciali in Senato per il Governo Conte. Dopo la fiducia (scontata) di ieri alla Camera, questa sera nell'altra aula del Parlamento si decide il futuro del Governo. Il premier Conte cerca i voti n ...

