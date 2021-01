VIDEO | Calabria, Ciarambino: “De Magistris? A cosa non si è candidato?” (Di martedì 19 gennaio 2021) NAPOLI – “Fino all’ufficializzazione pensavo che fosse l’ennesima candidatura annunciata perché non so a cosa non si sia candidato il sindaco di Napoli. Faccio un in bocca al lupo a lui, ma ho qualche dubbio di poterlo fare ai calabresi vista l’esperienza non proprio gloriosa che si è consumata nell’ultimo decennio a Napoli”. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino commenta l’annuncio della candidatura di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione Calabria. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) NAPOLI – “Fino all’ufficializzazione pensavo che fosse l’ennesima candidatura annunciata perché non so a cosa non si sia candidato il sindaco di Napoli. Faccio un in bocca al lupo a lui, ma ho qualche dubbio di poterlo fare ai calabresi vista l’esperienza non proprio gloriosa che si è consumata nell’ultimo decennio a Napoli”. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino commenta l’annuncio della candidatura di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione Calabria.

