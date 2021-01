VIDEO American Magic | la scuffiata vista da tutte le angolazioni | le immagini a bordo e da Luna Rossa

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) Americaha fatto parlare di sè in tutto il mondo a causa delladi cui è stata protagonista durante il primo weekend della Prada Cup. In occasione della regata di domenica contro, in cui gli statunitensi erano saldamente al comando, il timoniere Dean Barker ha perso il controllo dell’imbarcazione, la quale si è cappottata in mare. L’inabissamento è stato evitato soltanto per un soffio, ma la barca è danneggiata e l’equipaggio dovrà prodigarsi in 8-10 giorni di lavoro per ripararlo e presentarsi alla semifinale della competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Di seguito ildelladidale ...