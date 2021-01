Viaggio nella grande bellezza – Firenze e Milano di Leonardo | anticipazioni e streaming del documentario

Leggi su tpi

(Di martedì 19 gennaio 2021)delQuesta sera, martedì 19 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con, doc-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini ladi due città meravigliose,. Si tratta della quarta e ultima puntata di questa edizione. Ma vediamo insieme tutte le ...