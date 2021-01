Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021)19 GENNAIOORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA ISACCO NEWTON E COLOMBO ,SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NECESSARIO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA,ATTIVO RRSTRINGIMENTO DI CARREGGIATA AL KM 20+000. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO SU VIA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI TERM E VILLALBA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO AD ALBANO LA CHIUSURA STRADALE DI VIA TENUTELLA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DLE ...