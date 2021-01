Verso la Supercoppa Italiana: tutte le novità alla vigilia di Juventus-Napoli (Di martedì 19 gennaio 2021) Domani, 20 gennaio, Juventus e Napoli si affronteranno per la Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara, che verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play, vedrà sfidarsi l’ultima squadra campione d’Italia, la Juventus, e la detentrice della Coppa Italia, il Napoli. Il caso vuole che proprio l’ultima finale di Coppa Italia abbia visto come sfidanti le medesime squadre. Verso la Supercoppa Italiana: le novità alla vigilia della gara tra Juventus e Napoli Gara secca, con eventuali supplementari e rigori: così sarà articolata la Supercoppa Italiana di domani, 20 gennaio. La ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 gennaio 2021) Domani, 20 gennaio,si affronteranno per laal Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara, che verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play, vedrà sfidarsi l’ultima squadra campione d’Italia, la, e la detentrice della Coppa Italia, il. Il caso vuole che proprio l’ultima finale di Coppa Italia abbia visto come sfidanti le medesime squadre.la: ledella gara traGara secca, con eventuali supplementari e rigori: così sarà articolata ladi domani, 20 gennaio. La ...

