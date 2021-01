Verona, agente Zaccagni: «A fine stagione verrà ceduto» (Di martedì 19 gennaio 2021) Mattia Zaccagni è destinato a lasciare il Verona al termine della stagione. La conferma è arrivata dal suo agente Tullio Tinti Intervenuto a Radio Rai, l’agente di Mattia Zaccagni, Tullio Tinti, ha confermato che il giocatore lascerà il Verona al termine di questa stagione. «Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Mattiaè destinato a lasciare ilal termine della. La conferma è arrivata dal suoTullio Tinti Intervenuto a Radio Rai, l’di Mattia, Tullio Tinti, ha confermato che il giocatore lascerà ilal termine di questa. «Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane» Leggi su Calcionews24.com

