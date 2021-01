Vaccino Pfizer | nuovo ritardo Magrini | Grande preoccupazione

RobertoBurioni : Mi spiace deludere gli appassionati di 'dark web' ma la notizia che la qualità dell'RNA contenuto nel vaccino Pfize… - zaiapresidente : ?? In questa tabella, quanto le Regioni sono state penalizzate nella consegna di vaccino da parte di Pfizer prevista… - Agenzia_Ansa : Ha 94 anni ed è la prima anziana in un #Rsa pugliese ad aver ricevuto la seconda dose del #vaccino anti #Covid… - herzoa : Ma Elio non può mandare a Milanello 20 dosi di vaccino della Pfizer in nero? - infoitinterno : Vaccino covid Pfizer, l'allarme del fisico Sestili sui ritardi -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Health officials said if you for some reason you can't get a second dose of COVID vaccine in 3-4 weeks, get it "as soon as possible." ...L'attrice, 93 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer BioNTech a Roma. «Se facciamo tutti la cosa giusta, possiamo uscire fuori dalla pandemia», ha detto al «Corriere». E ci ha anche scherz ...