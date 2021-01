Vaccino, Moratti tenta la retromarcia: “Il Pil? Mi riferivo alla zona rossa”. E insiste: “Lombardia motore del Paese, tenerlo in considerazione” (Di martedì 19 gennaio 2021) Due attacchi dei ministri dopo e di fronte a un’indignazione che ha coinvolto anche presidenti di Regione senza che dal Pirellone arrivasse per molte ore una smentita netta, la neo-assessora al Welfare della Lombardia tenta di correggere il tiro sulle richieste di modifica al piano vaccinale suggerite al commissario Domenico Arcuri. Di fronte al Consiglio regionale, Letizia Moratti prova a chiarire quanto trapelato lunedì sera – da fonti di maggioranza e opposizione – sui contenuti di una lettera inviata ad Arcuri: Moratti ha chiesto nuovi criteri, secondo quanto spiegato dai presenti al tavolo dei capigruppo, anche in base al contributo che le regioni danno al Pil nazionale. Ora tenta di chiarire, asserendo che il riferimento al prodotto interno lordo non era alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Due attacchi dei ministri dopo e di fronte a un’indignazione che ha coinvolto anche presidenti di Regione senza che dal Pirellone arrivasse per molte ore una smentita netta, la neo-assessora al Welfare delladi correggere il tiro sulle richieste di modifica al piano vaccinale suggerite al commissario Domenico Arcuri. Di fronte al Consiglio regionale, Letiziaprova a chiarire quanto trapelato lunedì sera – da fonti di maggioranza e opposizione – sui contenuti di una lettera inviata ad Arcuri:ha chiesto nuovi criteri, secondo quanto spiegato dai presenti al tavolo dei capigruppo, anche in base al contributo che le regioni danno alnazionale. Oradi chiarire, asserendo che il riferimento al prodotto interno lordo non era...

lauraboldrini : Non è una fake news, ma una pericolosa affermazione di #Moratti: il vaccino in base al Pil. Una discriminazione in… - vladiluxuria : La #Moratti propone di distribuire i #vaccini in base al Pil delle Regioni: quale sarà il prossimo passo, distribui… - patriziaprestip : Ma la prossima mossa della #Moratti sarà somministrare il vaccino a chi è abbonato alla prima della Scala? Così, per sapere.. #Lombardia - L0Sconosciuto : Dopo #Gallera e la #Moratti che ruba il #vaccino ai poveri per darlo ai ricchi, designato il nuovo assessore in… - franco_sala : RT @Tboeri: Moratti vergognosa.Ha usato un argomento di eugenetica. Secondo il suo ragionamento i senzatetto, i poveri, i pensionati e gli… -