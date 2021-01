Vaccino, l’Asl Napoli 1 ferma la somministrazione della prima dose (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le vaccinazioni alla Mostra d’Oltremare di Napoli sono ferme anche oggi, come già previsto, in attesa del completamento della spedizione delle dosi in Campania. l’Asl Napoli 1 ha deciso a questo punto di fermare la somministrazione della prima dose e di ripartire direttamente giovedì 21 gennaio con la somministrazione della seconda dose a chi ha già fatto il Vaccino. l’Asl partenopea sta infatti conservando i vaccini per non farsi mai trovare scoperta con chi ha già fatto la prima iniezione. Al momento l’Asl ha vaccinato il 69% di tutti coloro che avevano aderito volontariamente, quindi hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le vaccinazioni alla Mostra d’Oltremare disono ferme anche oggi, come già previsto, in attesa del completamentospedizione delle dosi in Campania.1 ha deciso a questo punto dire ladose e di ripartire direttamente giovedì 21 gennaio con laseconda dose a chi ha già fatto ilpartenopea sta infatti conservando i vaccini per non farsi mai trovare scoperta con chi ha già fatto lainiezione. Al momentoha vaccinato il 69% di tutti coloro che avevano aderito volontariamente, quindi hanno ...

