Vaccino, De Luca è una furia: “Parole Moratti ad un passo da barbarie” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l’uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie. La signora Moratti è persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si e’ trattato di un’affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Leggo con sconcerto le affermazioni della signoraa sostegno di una distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l’uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a undalla. La signoraè persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si e’ trattato di un’affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : #DeLuca commenta la 'proposta' di Letizia #Moratti sui #vaccini - GiufreMaurizio : @lanavediteseoed @ricolfi_luca @FondazioneHume @GhidoGhidetti @qn_carlino @qn_lanazione @qn_giorno L'Italia parassi… - Luca_Bassi_2019 : RT @Tboeri: Moratti vergognosa.Ha usato un argomento di eugenetica. Secondo il suo ragionamento i senzatetto, i poveri, i pensionati e gli… - Adeleblabla : RT @Michele_Arnese: I tagli del vaccino Pfizer? 'In queste condizioni non saremo in grado di fare per tutti i richiami con le seconde dosi,… - FiLazzerini : @2631925 @Luca_Gualtieri1 Eh, forse basta il miracoloso vaccino... -