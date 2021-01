Vaccino Covid, in attesa di rifornimenti in Lombardia somministrate 3.163 dosi (Di martedì 19 gennaio 2021) I dati regionali di lunedì 18 gennaio. Consegnate da Pfizer 18 mila dosi sulle 70 mila previste, in arrivo mercoledì le altre 52 mila. Il dato complessivo delle somministrazioni in Lombardia è a quota 188.063, superato l’80,1% delle dosi finora disponibili. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 gennaio 2021) I dati regionali di lunedì 18 gennaio. Consegnate da Pfizer 18 milasulle 70 mila previste, in arrivo mercoledì le altre 52 mila. Il dato complessivo delle somministrazioni inè a quota 188.063, superato l’80,1% dellefinora disponibili.

nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - StraNotizie : Vaccino Covid, che cosa si rischia se non si fa la seconda dose nei tempi giusti - vanessaseffer : @cislmedicilazio sarebbe gravissimo non rispettare i termini per la seconda dose #vaccino #COVID @RegioneLazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, sette infermiere licenziate in Sassonia perché hanno rifiutato il siero Il Messaggero Il WEF pubblica il Global Risks Report 2021 sui rischi a lungo termine

Nel 2020 il mondo ha sperimentato le conseguenze catastrofiche derivanti dall'aver ignorato i rischi a lungo termine. La pandemia di Covid-19 ha esacerbato le diseguaglianze e accentuato la frammentaz ...

Vaccino, il pressing della Regione sul Governo: “Vogliamo certezze sulle consegne”

Vota! Vaccino, il pressing della Regione sul Governo: “Vogliamo certezze sulle consegne” L’assessore regionale Raffaele Donini ha inviato una lettera al ministro della salut ...

Nel 2020 il mondo ha sperimentato le conseguenze catastrofiche derivanti dall'aver ignorato i rischi a lungo termine. La pandemia di Covid-19 ha esacerbato le diseguaglianze e accentuato la frammentaz ...Vota! Vaccino, il pressing della Regione sul Governo: “Vogliamo certezze sulle consegne” L’assessore regionale Raffaele Donini ha inviato una lettera al ministro della salut ...