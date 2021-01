Vaccino Covid | crescono i ritardi di Pfizer Allarme Aifa | “Molto preoccupante” | Arcuri convoca le regioni | cosa rischia l’Italia

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Siamopreoccupati”. Non usa mezzi termini Nicola Magrini, direttore generale dell’(Agenzia italiana del farmaco), per descrivere la situazione di carenza di vaccini in cui, in queste ore,si sta trovando. “Il ritardo diè stato comunicato all’ultimo minuto – spiega Magrini a Radio Capital -. Se si tratta di un ritardo di una sola settimana le conseguenze potrebbero non essere così gravi. Lo possiamo definire un piccolo rallentamento.” Marzo, termine per le dosi alle fasce deboli “L’obiettivo è riuscire a marzo a vaccinare tutti gli ultra-ottantenni e i sanitari. Sono sicuro che ci riusciremo”. “A fine gennaio l’approvazione di Astrazeneca? Se le verifiche di sicurezza confermeranno i dati diffusi si valuterà se sovrapporlo ai vaccini già confermati – ha precisato Magrini -. E a quale fasce ...