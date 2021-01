Vaccino Covid-19 in Italia a che punto siamo | ritardi da Pfizer | quando arrivano nuove dosi

Leggi su urbanpost

(Di martedì 19 gennaio 2021)-19 in– 29 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino sono stati 8.824 i nuovi contagi e 377 decessi. Gli effetti del “Dpcm Natale” si sono visti eccome: i casi in diminuzione del 24% in una sola settimana. Tra le ultime notizie idicon le consegne delleanti Coronavirus. Sono stati 1.167.023 i vaccini somministrati finora nel nostro paese. Nel mondo sono stati superati i 95 milioni di contagi. Ilha causato oltre due milioni i morti. Negli Usa superati i 400mila decessi. In Cina ieri 118 nuovi casi. In Germania la Merkel è pronta a vararemisure più stringenti per far fronte alla pandemia. Il primo ministro greco Mitsotakis in una lettera alla Commissione Europea ha suggerito l’istituzione di un ...