Vaccino anti-Covid, la bugia di Letizia Moratti: "Mai parlato di distribuirne di più in base al Pil regionale". L'audio che dimostra il contrario

Letizia Moratti ha proposto il "contributo" delle Regioni al Pil nazionale come parametro per la distribuzione dei vaccini anti-Covid. L'assessora al Welfare e vice-presidente della Regione Lombardia, dopo ore di silenzio, aveva smentito nell'aula del Consiglio regionale di aver chiesto a Domenico Arcuri di inserire questo aspetto tra quelli per stabilire quante dosi spettino alle aree del Paese. Raccontando una bugia. Lo dimostra la registrazione di quanto detto di fronte ai capigruppo, come si ascolta nell'audio ottenuto da Ilfattoquotidiano.it: "Ho già parlato con il commissario Arcuri e gli ho proposto quattro criteri: le zone più colpite, la densità abitativa, il tema della mobilità e il tema di essere… il contributo che le Regioni danno al Pil nazionale".

