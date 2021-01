Vaccini Pfizer | sul giallo dei ritardi montano allarme e polemiche Burioni | “L’azienda parli”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Suldel ritardo dei. La consegna a singhiozzo delle dosi di vaccinocontinua a creare molti problemi organizzativi a tutto il sistema. Dopo la denuncia del governatore veneto Zaia, anche l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sottolinea in una nota rilanciata dall’Adnkronos che: «Slitta a domani l’arrivo di 32.760 dosi. Abbiamo avuto comunicazione che le consegne previste per oggi del vaccinopari a 32.760 dosi sono slittate. Verificheremo attentamente se verranno consegnate, ma questa modalità a singhiozzo crea numerosi problemi organizzativi a tutto il sistema». Magrini (Aifa): «Il ritardo deiè molto preoccupante» Problemi ...

RobertoBurioni : Ci sono ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer. E' inaccettabile che nessuno della Pfizer si degni di andare in… - Agenzia_Ansa : Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini #ANSA - alexbarbera : Il neoassessore alla Sanità lombarda Letizia Moratti, la cui Regione ha lo stock più alto di vaccini inutilizzati,… - ferdiava : Meno #vaccini in arrivo. Così le aziende farmaceutiche controllano il pil di paesi perché possono decidere chi ripa… - homoeopathicus : RT @RobertoBurioni: Ci sono ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer. E' inaccettabile che nessuno della Pfizer si degni di andare in tele… -

Covid in Veneto, il bollettino di oggi 19 gennaio: sono 162 i decessi nelle ultime 24 ore, e 957 i nuovi casi di contagio ...attualmente ne sono già stati vaccinati 20 mila ma ci sono ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer e per il momento la lista delle prenotazioni per sottoporsi alla vaccinazione è in sospeso. Lo ha ...