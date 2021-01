Vaccini Pfizer, il direttore generale dell'Aifa: “Siamo molto preoccupati per il ritardo” (Di martedì 19 gennaio 2021) «L'obiettivo è riuscire a marzo a vaccinare tutti gli ultra-ottantenni e i sanitari» ha affermato Nicola Magrini. Le Regioni bloccano le nuove vaccinazioni per garantire il richiamo Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 19 gennaio 2021) «L'obiettivo è riuscire a marzo a vaccinare tutti gli ultra-ottantenni e i sanitari» ha affermato Nicola Magrini. Le Regioni bloccano le nuove vaccinazioni per garantire il richiamo

