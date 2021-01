Vaccini e Pil, la (mezza) retromarcia di Moratti in mezzo alle polemiche (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Mai pensato di declinare vaccino e reddito', dice l'assessora al Welfare della Lombardia. Il ministro Boccia parla di 'affermazione infelice', per una proposta che 'mi pare sia stata già superata dal ... Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Mai pensato di declinare vaccino e reddito', dice l'assessora al Welfare della Lombardia. Il ministro Boccia parla di 'affermazione infelice', per una proposta che 'mi pare sia stata già superata dal ...

GassmanGassmann : “Vaccini distribuiti in base al PIL di una regione...” - vladiluxuria : La #Moratti propone di distribuire i #vaccini in base al Pil delle Regioni: quale sarà il prossimo passo, distribui… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - scalise_luigia : RT @LaNotiziaTweet: Vaccini prima ai ricchi. La #Moratti fa subito rimpiangere Gallera. L’assessora lombarda la spara grossa: “Più fiale a… - antoM0u : RT @SkyTG24: Covid, Sala: 'Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia' -