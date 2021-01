USA, Yellen al Congresso: “Agire in grande per frenare la crisi” (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Agire in grande” per evitare il prolungamento della crisi economica e mettere da parte le preoccupazioni per l’aumento del debito pubblico. Così Janet Yellen, nominata da Joe Biden a segretario al Tesoro, secondo gli estratti dell’audizione della sua conferma. Il discorso di apertura di Yellen è stato diffuso in anteprima dalla stampa statunitense. “In questo momento, con i tassi di interesse ai minimi storici, la cosa più intelligente da fare è Agire in grande” – afferma Yellen – che mette l’accento sull’elevato debito pubblico americano e sulla necessità di un’investire in una ripresa che riduca le disuguaglianze. “Già prima del Covid stavamo vivendo una ripresa a “K”, una in cui la ricchezza si accumulava sulla ricchezza”. “Gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “in” per evitare il prolungamento dellaeconomica e mettere da parte le preoccupazioni per l’aumento del debito pubblico. Così Janet, nominata da Joe Biden a segretario al Tesoro, secondo gli estratti dell’audizione della sua conferma. Il discorso di apertura diè stato diffuso in anteprima dalla stampa statunitense. “In questo momento, con i tassi di interesse ai minimi storici, la cosa più intelligente da fare èin” – afferma– che mette l’accento sull’elevato debito pubblico americano e sulla necessità di un’investire in una ripresa che riduca le disuguaglianze. “Già prima del Covid stavamo vivendo una ripresa a “K”, una in cui la ricchezza si accumulava sulla ricchezza”. “Gli ...

