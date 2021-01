Usa | Biden si insedia in una Washington blindata | 200 mila bandiere al posto degli americani assenti – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il 20 gennaio aci sarà la cerimonia dimento di Joee Kamala Harris, che assumeranno ufficialmente la carica di presidente e vice presidenteStati Uniti. Un evento che solitamente si trasforma in un bagno di folla, con centinaia di migliaia di persone provenienti da tutti gli Stati Uniti. Quest’anno sarà diverso, sia per le restrizioni anti-Coronavirus, sia per la misure di sicurezza supplementari messe in campo in città dopo l’assalto a Capitol Hill. Così il comitato inaugurale diha pensato a una coreografia alternativa: 200americane sono state infatti allineate sul National Mall, per rappresentare i cittadini che non potranno essere fisicamente presenti. L’installazione, denominata Field of Flags, ...