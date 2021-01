Usa, Biden nomina pediatra transgender sottosegretaria alla Sanità. “Fbi teme infiltrati QAnon per Inauguration Day” (Di martedì 19 gennaio 2021) È tutto pronto a Washington per l’Inauguration Day, giorno del giuramento del nuovo presidente Joe Biden, che avrà luogo alle 17.30 (ora italiana) in una capitale blindata causa pandemia e per il timore di disordini dopo l’assalto del 6 gennaio, quando centinaia di sostenitori di Trump hanno occupato il Congresso. alla vigilia dell’insediamento arriva anche un’altra nomina per la nuova amministrazione: Biden ha infatti nominato assistant secretary (sottosegretario) della Sanità Rachel Levine, che sarà quindi la prima persona transgender ad essere confermata ad un incarico federale dal Senato. La pediatria è stata nominata nel 2017 dal governatore Tom Wolf segretario alla Sanità della Pennsylvania dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) È tutto pronto a Washington per l’Day, giorno del giuramento del nuovo presidente Joe, che avrà luogo alle 17.30 (ora italiana) in una capitale blindata causa pandemia e per il timore di disordini dopo l’assalto del 6 gennaio, quando centinaia di sostenitori di Trump hanno occupato il Congresso.vigilia dell’insediamento arriva anche un’altraper la nuova amministrazione:ha infattito assistant secretary (sottosegretario) dellaRachel Levine, che sarà quindi la prima personaad essere confermata ad un incarico federale dal Senato. La pediatria è statata nel 2017 dal governatore Tom Wolf segretariodella Pennsylvania dove ...

