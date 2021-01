Uomini e Donne, Ludovica Valli e il 'sesso in gravidanza' col compagno (Di martedì 19 gennaio 2021) L'influencer, oramai prossima al parto della sua 'baby', si racconta ai followers che curiosi vogliono sapere se si può fare l'amore in dolce attesa. Ecco la risposta dell'ex tronista Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) L'influencer, oramai prossima al parto della sua 'baby', si racconta ai followers che curiosi vogliono sapere se si può fare l'amore in dolce attesa. Ecco la risposta dell'ex tronista

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - zazoomblog : Uomini e Donne Ludovica Valli e il sesso in gravidanza col compagno - #Uomini #Donne #Ludovica #Valli #sesso - effesronfleek : Ma come pensano le donne che sono il doppio degli uomini di poter scegliere chi non mandare al televoto per il fina… -