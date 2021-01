Uomini e donne anticipazioni: ROBERTA e RICCARDO, come vanno le cose? (Di martedì 19 gennaio 2021) Uomini e donne non smette di appassionare i telespettatori, macinando ogni pomeriggio numeri record. Nell’ultima puntata abbiamo assistito alla fine della relazione tra Gemma e Maurizio, il quale ha deciso di troncare con la Galgani a causa delle incomprensioni nate tra i due durante le festività natalizie. Non è stato facile per la dama piemontese accettare la decisione dell’uomo, essendone lei ancora molto innamorata. Per questo motivo abbiamo assistito al lungo sfogo della Galgani, condito da un pianto liberatorio che ha mostrato ancora una volta al pubblico le fragilità di Gemma. Spazio poi a ROBERTA e RICCARDO, i quali hanno portato la loro conoscenza ad uno step successivo. Tra i due le cose sembrano andare meglio del previsto e – come da essi stessi dichiarato – la loro ... Leggi su tvsoap (Di martedì 19 gennaio 2021)non smette di appassionare i telespettatori, macinando ogni pomeriggio numeri record. Nell’ultima puntata abbiamo assistito alla fine della relazione tra Gemma e Maurizio, il quale ha deciso di troncare con la Galgani a causa delle incomprensioni nate tra i due durante le festività natalizie. Non è stato facile per la dama piemontese accettare la decisione dell’uomo, essendone lei ancora molto innamorata. Per questo motivo abbiamo assistito al lungo sfogo della Galgani, condito da un pianto liberatorio che ha mostrato ancora una volta al pubblico le fragilità di Gemma. Spazio poi a, i quali hanno portato la loro conoscenza ad uno step successivo. Tra i due lesembrano andare meglio del previsto e –da essi stessi dichiarato – la loro ...

