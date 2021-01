Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 19 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Ritorna il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà nella puntata di oggi tra dubbi e segnalazioni. Come sempre, il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda dalle 14:45. Una puntata in cui i dubbi e le incomprensioni la faranno da padroni. Questa volta, sotto la lente di ingrandimento ci saranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021) Ritorna il consueto appuntamento con. Scopriamo cosa succederà nelladi oggi tra dubbi e segnalazioni. Come sempre, il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda dalle 14:45. Unain cui i dubbi e le incomprensioni la faranno da padroni. Questa volta, sotto la lente di ingrandimento ci saranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - WandaCesena1 : @myrtamerlino Maglie, Meli, Merlino, 3 donne marionette di m..... in uno squallido teatrino, che rivendicano e pr… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 18 gennaio 2021. Mina Settembre sfiora i 6 milioni (23.7%) e batte il GF Vip (3,2 mln – 19%). R… -