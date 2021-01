Una vita, anticipazioni Spagna: Susana sposa Armando e lascia Acacias (Di martedì 19 gennaio 2021) Profumo di fiori d’arancio nelle prossime puntate di Una vita. Negli episodi in onda il prossimo febbraio su Canale 5, vedremo infatti che donna Susana accetterà la proposta di matrimonio di Armando, l’ex diplomatico che è entrato a far parte della soap in queste ultime settimane. I due dopo le nozze si trasferiranno a New York. Una vita, anticipazioni: Susana scopre che Armando è divorziato Novità in arrivo per Susana nelle prossime puntate di Una vita. Dando uno sguardo alle trame già andate in onda in Spagna, vedremo che l’ex sarta approfondirà sempre più la conoscenza con Armando Caballero, l’ex diplomatico giunto da poco ad Acacias. Susana rimarrà subito ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 gennaio 2021) Profumo di fiori d’arancio nelle prossime puntate di Una. Negli episodi in onda il prossimo febbraio su Canale 5, vedremo infatti che donnaaccetterà la proposta di matrimonio di, l’ex diplomatico che è entrato a far parte della soap in queste ultime settimane. I due dopo le nozze si trasferiranno a New York. Unascopre cheè divorziato Novità in arrivo pernelle prossime puntate di Una. Dando uno sguardo alle trame già andate in onda in, vedremo che l’ex sarta approfondirà sempre più la conoscenza conCaballero, l’ex diplomatico giunto da poco adrimarrà subito ...

