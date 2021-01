Una strategia per far rinascere i settori dell’edilizia in Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) (A cura di Sergio Ventricelli, presidente Confimi Edilizia) Da anni, in Italia, si parla di crisi strutturali e di mancanza di un piano industriale, tutto vero, nonché di un deciso ridimensionamento del comparto edile, anche qui, niente da aggiungere. Poi, quotidianamente, si legge di attività analitiche e dettagliate, basate - quasi del tutto - sul rifacimento dei cosiddetti cappotti dei palazzi e poco più. Ergo, mi domando, ma siamo ancora l’Italia? Un paese eccellente, innovativo e propositivo, o siamo diventati una scialba e anonima periferia? Possibile che la nazione che ha regalato al mondo ingegno e cultura rinneghi la sua identità millenaria, faticando cosi tanto ad attuare progetti strutturali, che portino in Europa e nel mondo un’immagine di una nazione rappresentata per il valore - altissimo - delle sue aziende, da sempre depositarie di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) (A cura di Sergio Ventricelli, presidente Confimi Edilizia) Da anni, in, si parla di crisi strutturali e di mancanza di un piano industriale, tutto vero, nonché di un deciso ridimensionamento del comparto edile, anche qui, niente da aggiungere. Poi, quotidianamente, si legge di attività analitiche e dettagliate, basate - quasi del tutto - sul rifacimento dei cosiddetti cappotti dei palazzi e poco più. Ergo, mi domando, ma siamo ancora l’? Un paese eccellente, innovativo e propositivo, o siamo diventati una scialba e anonima periferia? Possibile che la nazione che ha regalato al mondo ingegno e cultura rinneghi la sua identità millenaria, faticando cosi tanto ad attuare progetti strutturali, che portino in Europa e nel mondo un’immagine di una nazione rappresentata per il valore - altissimo - delle sue aziende, da sempre depositarie di ...

riotta : Serve al premier @GiuseppeConteIT una strategia per uscire dalla crisi. Illudersi di raccattare disperati e mercena… - borghi_claudio : La richiesta di partecipare al coro obbligatorio pro conte di tutti quelli di pd m5s è di una tristezza infinita.… - Radio1Rai : 'Sono d'accordo sui principi di metodo espressi dalla ministra #Bellanova: non si può procedere in modo estemporane… - goufes : Oppure sta adottando una nuova strategia: autosabotarsi e lasciarci in balia dei prelievi - apogeonline : «Vorrei impostare una strategia per un cliente perché fino ad ora non è mai stata pensata». Segui il CORSO di Barba… -

Ultime Notizie dalla rete : Una strategia Una strategia per far rinascere i settori dell’edilizia in Italia L'HuffPost Gli ibridi di Z Zegna accelerano sulla sostenibilità

Per la f-w 2021/22, Alessandro Sartori immagina di nuovo un incrocio tra outdoor e indoor. I capi, a oggi solo protettivi, diventano ibridi e ...

Il futuro del WRC si concentra sui produttori cinesi, sulle auto ibride e sull'azione

Il Mondiale Rally prende il via il 21 gennaio con il rally di Montecarlo, tappa inaugurale di un calendario di 12 date che prevede i primi eventi per la Croazia e Ypres e il ritorno al Safari Rally in ...

Per la f-w 2021/22, Alessandro Sartori immagina di nuovo un incrocio tra outdoor e indoor. I capi, a oggi solo protettivi, diventano ibridi e ...Il Mondiale Rally prende il via il 21 gennaio con il rally di Montecarlo, tappa inaugurale di un calendario di 12 date che prevede i primi eventi per la Croazia e Ypres e il ritorno al Safari Rally in ...