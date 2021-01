Una sinfonia di paesaggi lunari (Di martedì 19 gennaio 2021) La sonda della Nasa Lunar Reconnaissance Orbiter ha raccolto una serie di meravigliose e suggestive vedute della Luna, narrate dalla voce di Noah Petro, a capo della missione scientifica. Il video che trovate qui sopra è parte di Music That Travels Through Space (Musica che viaggia attraverso lo spazio), uno degli appuntamenti online della stagione 2021 della National Philharmonic di Washington (qui, ecco la versione integrale, per gli appassionati), dove sette musicisti ci accompagnano in un viaggio sonoro esplorando allo stesso tempo le meraviglie del cosmo. D’altronde, se non possiamo diventare tutti astronauti, ecco un modo per evadere e sognare anche senza spostarsi da casa. (Video credit: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Wired. Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) La sonda della Nasa Lunar Reconnaissance Orbiter ha raccolto una serie di meravigliose e suggestive vedute della Luna, narrate dalla voce di Noah Petro, a capo della missione scientifica. Il video che trovate qui sopra è parte di Music That Travels Through Space (Musica che viaggia attraverso lo spazio), uno degli appuntamenti online della stagione 2021 della National Philharmonic di Washington (qui, ecco la versione integrale, per gli appassionati), dove sette musicisti ci accompagnano in un viaggio sonoro esplorando allo stesso tempo le meraviglie del cosmo. D’altronde, se non possiamo diventare tutti astronauti, ecco un modo per evadere e sognare anche senza spostarsi da casa. (Video credit: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Wired.

Un estratto da Music That Travels Through Space, uno degli appuntamenti della National Philharmonic di Washington: stupendi scenari del nostro satellite con un sottofondo di musica classica

