Una donna thailandese è stata condannata a 43 anni di carcere per “lesa maestà” (Di martedì 19 gennaio 2021) Una donna thailandese di circa 60 anni, identificata dai suoi avvocati col nome di Anchan, è stata condannata a 43 anni di carcere per lesa maestà, dopo aver postato su Facebook sei anni fa alcune registrazioni vocali ritenute offensive verso il re Rama IX Bhumibol Adulyadej, deceduto nel 2016, e verso la corona. La condanna inizialmente annunciata era di 87 anni, ma è stata ridotta dopo che Anchan ha ammesso la sua colpevolezza. La storia della donna, una dipendente pubblica, ha suscitato l’indignazione di attivisti per i diritti umani e degli studenti che nel 2020 hanno protestato per mesi a Bangkok contro l’articolo 112 del codice penale ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Unadi circa 60, identificata dai suoi avvocati col nome di Anchan, èa 43diper, dopo aver postato su Facebook seifa alcune registrazioni vocali ritenute offensive verso il re Rama IX Bhumibol Adulyadej, deceduto nel 2016, e verso la corona. La condanna inizialmente annunciata era di 87, ma èridotta dopo che Anchan ha ammesso la sua colpevolezza. La storia della, una dipendente pubblica, ha suscitato l’indignazione di attivisti per i diritti umani e degli studenti che nel 2020 hanno protestato per mesi a Bangkok contro l’articolo 112 del codice penale ...

matteorenzi : Strano che il @pdnetwork preferisca Mastella e Di Battista a una donna straordinaria come @TeresaBellanova. Se quel… - ItaliaViva : Suona strano che il PD mandi a casa una donna di grande valore come Teresa Bellanova per aprire a Di Battista o Mas… - lauraboldrini : Renata Polverini compie una scelta politica e subito parte la macchina del fango sessista. Ma è così difficile ac… - massimobrunelli : RT @Iperbole_: Come era prevedibile, dopo il suo sostegno al governo, con motivazioni più che civili e fondate, la senatrice #LilianaSegre… - Serenav53610487 : @lauraboldrini Te lo dice una donna cosi la smetti di dare del sessista....si na uallera noioa i pisant... Marooo -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Un tribunale thailandese ha condannato una donna a 43 anni di carcere per aver criticato il re Il Post Noto, pestano vicina di casa sul pianerottolo

La polizia ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini. I fatti risalgono al mese di marzo. La vittima ha riportato un trauma cranico e una contusione e una distorsione alla caviglia, per le qua ...

Qui era piccolissima, la riconoscete? E’ stato un volto molto noto a Uomini e Donne

Riconoscete questa bimba? Nello scatto del passato abbiamo un volto noto di Uomini e Donne: avete capito di chi si tratta?

La polizia ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini. I fatti risalgono al mese di marzo. La vittima ha riportato un trauma cranico e una contusione e una distorsione alla caviglia, per le qua ...Riconoscete questa bimba? Nello scatto del passato abbiamo un volto noto di Uomini e Donne: avete capito di chi si tratta?